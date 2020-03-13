الجيش الليبي يدمر آليات عسكرية في محيط غريان

تدمير آليات
أضاف أن الجيش تمكن من تدمير آليات عسكرية تابعة للوفاق، وألحق خسائر بشرية بصفوف الميليشيات بين قتلى وجرحى، خلال صدّه محاولة تقدم مباغتة وفاشلة قامت بها قوات الوفاق نحو تمركزات الجيش. محور بوقرين
واستهدف فجر اليوم سلاح الجو التابع للجيش الليبي، مواقع قوات الوفاق في محور بوقرين شرق مدينة مصراتة، بغارات جويّة دمرت أهدافا عسكرية من بينها منظومة دفاع جوي محمولة على عربات تركية الصنع، و3 سيارات ذخائر وعدة عربات مصفحة. وكان الجيش الليبي قال مؤخراً إن قواته الجوية تمكنت من تدمير تقنيات عسكرية ومحطات صواريخ للدفاع الجوي، قامت العصابات الإرهابية بتركيبها شرق مدينة مصراتة، تحضيرا لهجوم محتمل ضد تمركزات الجيش.
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