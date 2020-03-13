تفقد التطورات
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء اليوم مع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، وقائد المنطقة العسكرية العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في عدد من الجبهات ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
ردع الحوثي
اطلع رئيس الوزراء على آخر المستجدات والعمليات القتالية في عدد من الجبهات لردع التصعيد العسكري المستمر لميليشيات الحوثي الانقلابية، وجرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات ضد المدنيين من عمليات تشريد ونزوح قسري ونهب الممتلكات العامة والخاصة. استمرار التصعيد قدم رئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة لرئيس الوزراء إيضاحا عن التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة في عدد من الجبهات، على ضوء استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الانقلابية، والخطط العسكرية التي يتم تنفيذها بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحقيق السيطرة والتقدم في الجبهات.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية: عازمون على إنهاء الانقلاب وإجهاض مشروع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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