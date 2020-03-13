مصرع 20 شخصا في مصر بسبب الطقس

وقال مدبولي في البيان الذي نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن "مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما".وأضاف "نتج عن تلك الظروف الجوية حوالى 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية".
وكلف مدبولي مسؤولي المحافظات "بمنح غداً السبت إجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة".
موجة طقس
ضربت الخميس مصر موجة طقس غير مستقرة شملت عواصف شديدة محمّلة بالأتربة وسقوط أمطار غزيرة، ما دعا الحكومة إلى تعطيل العمل والدراسة ذلك اليوم، فيما يتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى السبت، حسب ما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر.
مصرع شخصين
أفاد موقع صحيفة أخبار اليوم الحكومية بمصرع شخصين «صعقا بالكهرباء» أعلى الطريق الدائري بالقاهرة، في حين وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمة بمنطقة «الزرايب». وأوضح بيان صدر عن الوزارة اليوم أن «فرق الهلال الأحمر قامت بعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسرّة ومراتب وبطانيات ومواد غذائية جافة»، كما قررت الوزارة «صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه حوالي 64 دولاراً لكل مصاب و5000 جنيه ما يعادل 318 دولاراً لأسرة المتوفى».
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