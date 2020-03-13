ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في اسرائيل

أعلنت إسرائيل، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد إلى 126، بعد اكتشاف 16 حالة مؤكدة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن حوالي 2500 من أفراد الطواقم الطبية يقبعون في حجر صحي، من بينهم نحو ألف طبيب.

وكانت وزارة الصحة قد أحصت الخميس 109 إصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أكثر من 32 ألف شخص حاليا في الحجر الصحي.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء الخميس، إلى تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية “بشكل فوري” لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، معلنا في الوقت نفسه إغلاق المدارس والجامعات.

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وقال الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين الذي يقع عليه اختيار شخص لتشكيل حكومة قبل 17 مارس الجاري، إن “بيتي مفتوح” للمباحثات، وذلك وفق بيان صدر عن مكتبه عقب لقائه نتانياهو.

وفي سياق متصل، أعلن نتانياهو الخميس أيضا الإغلاق الفوري للمدارس والجامعات في إسرائيل، حيث منعت التجمعات التي تزيد عن 100 شخص.

وباتت السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الأجانب باستثناء الذين بمقدورهم التأكيد على أنهم يستطيعون البقاء في عزلة.