ولاية أمريكية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس “كورونا”

في تصريح صادم ومخيف، قالت مديرة قطاع الصحة في أوهايو إن الولاية الواقعة شمالي الولايات المتحدة، قد يكون لديها بالفعل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت إيمي أكتون خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إلى جانب حاكم الولاية مايك ديواين، إن أوهايو تسجل عمليات انتقال “مجتمعية” للفيروس، أي محليا بين السكان، وليس عن طريق أشخاص سافروا إلى المناطق المصابة.

وأضافت أكتون: “بناء على ما نعرفه عن كيفية الانتقال المجتمعي، فإن 1 بالمئة على الأقل من السكان مصابون بالفيروس في أوهايو اليوم”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وأفادت “لدينا 11.7 مليون نسمة، وبعملية حسابية بسيطة، تكون النتيجة 100 ألف إصابة. وهذا يعطيكم فكرة عن كيفية انتشار الفيروس وانتشاره بسرعة”.

وقالت: “هذا من نوع الأوبئة العالمية التي تحدث مرة كل 50 عاما، ونحن نتوقعه”.

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وبثت صور في وكالات الأنباء العالمية صورا لشوارع في مدن ولاية أوهايو، وقد بدت خالية من المارة.

ويوجد في أوهايو حاليا 5 حالات مؤكدة و52 يجري التحقق منها، لكن عدد الاختبارات التي أجريت في الولاية، كما هي الحال في سائر الولايات المتحدة، محدود للغاية في الوقت الحالي.

وسجلت الولايات المتحدة حوالي 1700 حالة و40 وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وقال حاكم الولاية ديواين متحدثا عن وضع “أزمة”: “نعرف أن هذه الأرقام ستستمر في الارتفاع”، وأمر بحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص وإغلاق المدارس لمدة 3 أسابيع في الولاية.