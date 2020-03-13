كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت فنزويلا، مساء اليوم الجمعة، أول حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقررت إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت السلطات الصحية الفنزويلية: إن "المصابين هما فنزويليان سافرا إلى إسبانيا وعادا إلى بلادهما يومي 5 و8 من مارس الجاري على متن طائرتين مختلفتين".

وأضافت أن المصابين موجودان الآن في العزل الصحي، وتم الطلب من كل ركاب الطائرتين التوجه للمراكز الصحية المعنية لإجراء الاختبارات اللازمة والبقاء في العزل الصحي.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.