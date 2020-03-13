كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يقترح تشديد إجراءات ضبط الحدود في الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تشديد إجراءات ضبط الحدود في الاتحاد الأوروبي إثر فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من أن بلاده لا تزال "في بداية" تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أسفر عن وفاة 25 شخصا وأصاب أكثر من 1400.

وقال عقب زيارة إلى خدمة الإسعاف في باريس "لا زلنا في بداية هذا الوباء"، ودعا الفرنسيين لتجنّب الذعر، مشددا على أن السلطات "منظّمة" لمواجهة الأزمة.

وعلى الصعيد ذاته، قال مكتب الرئيس الفرنسي الثلاثاء إن مدير المكتب باتريك سترزودا يعمل من المنزل بعد ما خالط شخصا أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

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وأضاف مكتب ماكرون أنه لم تظهر أي أعراض على سترزودا وأنه سيخضع للفحص اليوم أو غدا.

وقررت السلطات الفرنسية الأحد الإبقاء على المستوى الثاني في سلم الخطر المخصص لوباء "كوفيد-19" مع تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره على أراضيها، بما فيها حظر التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص.

وذكر وزير الصحة أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الاستثنائي الذي دام أكثر من ساعتين بقصر الإليزيه وحضره ماكرون "على المستوى الوطني، أنه سيتم حظر كل التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص".

وأردف: "سيرفع المسؤولون المحليون والوزراء قائمة بالأحداث التي تعد مفيدة لحياة الأمة: من ضمنها التظاهرات والمسابقات واستخدام وسائل النقل العام".