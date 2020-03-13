الجيش الليبي ينفذ غارات جوية على مخازن أسلحة للميليشيات قرب بوقرين

وتصدت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، لمحاولة فاشلة للتقدم من قبل المليشيات الإرهابية بمحور الهيرة ومحيط مدينة غريان جنوب طرابلس.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية حاولت التقدم في مناطق جنوب وغرب طرابلس، وإن الجيش الليبي تصدى لها.

وأوضح، أن اشتباكات اندلعت في محور الهيرة بعد محاولة فاشلة من قبل مليشيات مدينتي الزاوية وغريان للتقدم على تمركزات الجيش الليبي، وأن القوات تصدت لهم وردت عليهم.

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وتابع أن الاشتباكات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات ما بين قتلى وجرحى، وصل عدد منهم إلى مستشفى غريان.

واستهدف الجي الليبي، الخميس، مدرعتين تركيتين للمليشيات الإرهابية المدعومة من أنقرة بمحور أبوغيلان بالقرب من مدينة غريان-جنوبي طربلس.

وقال أبوبكر ادويهش، مدير المكتب الإعلامي لقوة الاحتياط بالجيش الليبي، إن مدفعية قوة الاحتياط تعاملت مع أهداف للمليشيات بالقرب من منطقة أبوغيلان.

وتمكنت القوات من القضاء على بعض المرتزقة -متعددي الجنسيات- التابعين لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية.