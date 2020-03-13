البرلمان الكندي يعلق جلساته 5 أسابيع لمنع انتشار كورونا

ويذكر أن رصدت كندا مليار دولار كندي (728 مليون دولار أمريكي) لمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 93 حالة وأدى لوفاة واحدة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، إن حكومته ستتخذ أولى إجراءاتها الاقتصادية لاحتواء تفش متفاقم لفيروس كورونا.

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وقال ترودو للصحفيين "نحن مستعدون بالفعل لعمل المزيد إذا استدعت الحاجة، سنكون هناك لدعم الشركات. سنكون هناك لدعم الكنديين لتجاوز هذا الوقت العصيب".

وسيذهب نحو نصف الأموال في الصندوق الذي أنشأته حكومة ترودو إلى أنظمة الرعاية الصحية في الأقاليم.

وقالت وزيرة الصحة باتي هايدو إن الموارد التي أُعلن عنها، الأربعاء، ستساعد المستشفيات والعيادات الصحية في أرجاء البلاد على الاستجابة لأي قفزة في الطلب.