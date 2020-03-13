كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صحيفة Odia البرازيلية.



وأكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس وفقا للصحيفة، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

أوردت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية الخميس 12 مارس أن "فابيو واجنجارتن" السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما أثبتت نتائج الاختبارات إيجابية حالته. Advertisements وأضافت (سي.إن.إن.) أن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي بولسونارو تخضع للرعاية. ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد في هذا الصدد. يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 114 ألف شخص وتوفي أكثر من 4 آلاف بسببه.

أصيب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بعد خضوعه للتحاليل، نقلا عن