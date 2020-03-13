كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 798 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن قالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 456 حالة، الأربعاء، من 373 حالة الثلاثاء.
وأضافت أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 7 حالات بعد تسجيل وفاة جديدة.
وفي هولندا قالت السلطات الصحية إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد قفز بمقدار الثلث، الأربعاء، إلى 503 حالات.
كما زاد عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في هولندا من 4 إلى 5 حالات.
وتعتزم بريطانيا إطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار)، لتجهيز الاقتصاد البريطاني لمواجهة التأثيرات الكارثية المحتملة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وبعد الاجتماع الطارئ الذي عقده بنك إنجلترا المركزي الأربعاء لخفض الفائدة، أطلق ريشي سوناك وزير المالية البريطاني الرد الحكومي، في الوقت الذي يسعى فيه صناع القرار إلى مواجهة أخطر تهديد يواجه الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 10 سنوات.
وتعهد في خطاب الموازنة، الذي ألقاه وزير المالية أمام البرلمان، بحزمة حوافز مالية ضخمة لدعم الشعب والوظائف والشركات البريطانية في هذا الوقت، كما ستتزامن هذه الخطة مع أكبر قفزة في الإقراض منذ 2013.
وقال سوناك أمام مجلس العموم البريطاني: "أعرف مدى حالة الفزع.. نحن نفعل كل ما في وسعنا للمحافظة على هذه البلاد، وعلى شعبنا آمنا ماليا وصحيا".