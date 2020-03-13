عاجل.. وزارة الصحة تعلن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب.

وقال البلاغ، ان الوزارة تخبر، أن الشّاب القادم من إيطاليا والذي أُعلن في وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس ببلادنا، قد تماثل للشفاء بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك، وسيغادر المعني بالأمر المستشفى مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2020.

وأوضحت الوزارة، أن الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا ببلادنا حتى يومه الجمعة 13 مارس 2020 هي سبع حالات مؤكّدة للإصابة بالفيروس ضمنها حالة وفاة للسيدة البالغة من العمر 89 سنة، والتي سبق تسجيلها كثاني حالة وافدة للإصابة بفيروس كورونا ببلادنا، اما الحالات الاربعة الأخرى المؤكّدة فهي تتجاوب مع العلاج ووضعها في تحسن مستمر وجد مطمئن أما الحالة الخامسة للمواطنة الفرنسية من أصول سنيغالية لا زالت تخضع للعناية المركزة نظرا لمعاناتها من أمراض مزمنة.