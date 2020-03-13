فنانون عن الصراعات بين زملائهم في “السوشل ميديا”: نحن قدوة.. ولا يجب الشماتة في باطمة-فيديو

علق فنانون عن الصراعات بين زملائهم، التي أصبحت، في الآونة الأخيرة، تطغى على وسائل التواصل، مؤكدين أنها أمر مرفوض، إذ وجب حل المشاكل بينهم بالمواجهة، وليس بنشر الغسيل.

واستقى “اليوم 24″، أراء عدد من الفنانين، بينهم عبد الرحيم الصويري، وحميد الحضري، وحميد السرغيني، وسامي راي، وكمال هاريمو، ومحمد عدلي، الذين عبروا عن أسفهم لما آل إليه الوضع بين الفنانين.

الفنان سامي راي طرح أثناء حديثه مشكلة الفنانة دنيا باطمة، مشيرا إلى أن هناك من الفنانين من يشمت فيها، وهذا أمر مرفوض حسب تعبيره.

ومن جهته أكد الفنان حميد الحضري أن الساحة الفنية تعرف متابعة من طرف الأطفال، والناشئة، لذلك يجب أن يشكل الفنان قدوة لهم.