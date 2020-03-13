“كدش” تطالب العثماني بعقد “جلسة طارئة” للحد من انعكاسات كورونا

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعقد جلسة حوار ثلاثي الأطراف، لمناقشة الاجراءات اللازم اتخاذها للحد من الانعكاسات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، عبد القادر الزاير، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، “نطالبكم بعقد جلسة طارئة للحوار الثلاثي الأطراف لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذھا للحد من الانعكاسات السلبیة على الأوضاع الاجتماعیة للطبقة العاملة، ولفئات واسعة من المواطنات والمواطنین”، وذلك في ظل الانعكاسات الاقتصادیة لوباء كورونا على المستوى الدولي، ومؤشرات تأثیره في الاقتصاد الوطني، حسب نص الرسالة.

ولفت الزاير الانتباه، في الرسالة ذاتها، إلى أن “السوق العالمیة تعيش تراجعاً كبیراً في سعر النفط الخام، والمواد البترولیة الصافیة، دون أن یكون لذلك أثر ملموس في سعر بیع المحروقات للمستهلكین والمهنیین، الذین یكتوون بآثار ارتفاع الأسعار بعد حذف الدعم في نهایة 2014، وتحریر الأسعار في نهایة 2015”.

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وأضاف المتحدث نفسه: “أسعار المحروقات مرتبطة أساساً بالسعر في السوق الدولیة، التي انفلتت عن القواعد التقلیدیة لمنظمة الدول المنتجة للنفط، بالإضافة إلى الضرائب القارة، وكلفة النقل، والتأمین”، مشيراً إلى أن “الأرباح المضمونة بطبیعة التحكم في السوق المغربیة، تبقى المبرر الوحید لغلاء أسعار المحروقات، وتضاعف أرباح شركات التوزیع بالمغرب من بعد التحریر”.

وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية، من خلال رسالة الزاير، رئيس الحكومة بـ”التدخل العاجل” قصد مراجعة أسعار المحروقات، والمواد البترولیة، انسجاماً مع السعر العالمي من خلال إلغاء قانون تحریر الأسعار إلى حین توفیر شروط المنافسة الحقیقیة، والرفع من الاحتیاطات الوطنیة عبر استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدیة لتكریر البترول، والعمل على تفكیك كل التفاھمات حول الأسعار، وتأسیس الوكالة الوطنیة لتقنین تزوید المغرب بالطاقة البترولیة، واعتماد الغازوال المهني، إسوة بالغازوال البحري، والدفع بالنقل الطرقي للخروج من دائرة القطاع غیر المهیكل.

وأوضحت الرسالة ذاتها، أن مطالب الكونفدرالية تأتي “حمایة لحقوق المستهلكین، والمهنیین، والحد من التداعیات السلبیة لأسعار المحروقات، وكلفة النقل، والتنقل، والتجاوب مع المطالب، والاحتجاجات ذات الصلة بالموضوع، من قبيل أصحاب النقل الطرقي، والطاكسیات، وغیرھم”.