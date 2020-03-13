شكرا لقرائتكم خبر عن لومبارديا تعلن حالة الطوارئ .. ضحايا كورونا يقتربون من الألف والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مصدران مطلعان اليوم الجمعة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا، أشد أقاليم البلاد تضررا بالفيروس، ارتفع من 744 إلى 890 شخصا في يوم واحد.

وأضاف المصدران أن عدد حالات الإصابة الجديدة في الإقليم الذي يضم مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد ارتفع بواقع 1095 حالة لكنهما أوضحا أن 569 عينة لم تخضع للفحص بعد.

وتعلن السلطات في وقت لاحق اليوم أحدث أرقام الوفيات على مستوى البلاد. وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا 1016 شخصا حتى أمس الخميس.