شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل ماراثون بوسطن 4 أشهر بسبب الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس بلدية بوسطن اليوم الجمعة إن ماراثون بوسطن الذي كان مقررا في 20 ابريل تأجل حتى منتصف سبتمبر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ويجتذب أرفع سباق للماراثون في العالم والذي سيقام الآن في 14 سبتمبر أكثر من 30 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم منهم متسابقون بارزون حاصلون على ميداليات عالمية وأولمبية وهواة.

وقال مارتي وولش في مؤتمر صحفي "توقعاتنا .. أعني أنها توقعات أتمنى أن تصدق .. أن هذا الموعد الجديد سيساعدنا في الوصول إلى فترة أكثر أمانا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

"أولويتنا القصوى الآن العمل على ضمان صحة وسلامة المتسابقين والمشجعين والأطقم الطبية والمواطنين والزوار من جميع أنحاء العالم".

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وتم إلغاء أو تأجيل سباقات الماراثون في روما وباريس وروتردام وبرشلونة كما تأجلت بطولة العالم لسباق نصف الماراثون في بولندا. وأقيم ماراثون طوكيو في الأول من مارس بمشاركة متسابقي الصفوة فقط. ولا يزال ماراثون لندن في موعده في 26 ابريل .

وقال اتحاد ألعاب القوى في بوسطن المشرف على الماراثون إنه يجتمع بشكل دوري مع مسؤولي المدينة والولاية لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا.

وقال توم جريلك الرئيس التنفيذي في بيان "في قضايا الصحة والسلامة نطلب المشورة من المسؤولين والخبراء المكلفين بحماية صحة المواطنين في هذا المجال.

"مسؤوليتنا بالتعاون مع الشركاء ضمان إقامة السباق في بيئة سليمة وصحية لجميع المشاركين والمتطوعين والمشجعين طبقا للمعايير التي يضعها المسؤولون".