شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الملاحة في قناة السويس بصورة مؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن تعليق حركة الملاحة بقناة السويس من اتجاه الجنوب بصورة مؤقتة كإجراء احترازي لدواعي الأمن والسلامة، مشيرا إلى عبور 22 سفينة اليوم من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات بلغت مليون طن.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في بيان اليوم : إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير وإعلان طوارئ الملاحة في كل المواقع المتصلة بإدارة المجرى الملاحي ورفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ البحري وأسطول القاطرات البحرية المستخدمة في مهام الإرشاد والإنقاذ والقطر في حالات الطوارئ .