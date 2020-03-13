شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الملاحة في قناة السويس بصورة مؤقتة والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس هيئة قناة السويس في بيان اليوم : إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير وإعلان طوارئ الملاحة في كل المواقع المتصلة بإدارة المجرى الملاحي ورفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ البحري وأسطول القاطرات البحرية المستخدمة في مهام الإرشاد والإنقاذ والقطر في حالات الطوارئ .
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