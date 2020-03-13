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العراق يقرر وقف تنقل المواطنين بين المحافظات بسبب كورونا

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قررت خلية الأزمة الوزارية العراقية المكلفة بالحد من انتشارفيروس "كورونا" وقف تنقل المواطنين العراقيين بين المحافظات العراقية ،ابتداء من يوم الأحد المقبل ولغاية الخامس والعشرين من الشهرالجاري .

وقررت الخلية في بيان صحفي اليوم إيقاف دخول الأشخاص غيرالعراقيين الوافدين من قطر وألمانيا إلى العراق.

وكانت خلية الأزمة قد أعلنت في آخر بياناتها الصحفية عن وجود 68 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق, فضلا عن 8 حالات وفاة ,فيما سجلت 15 حالة شفاء تام حتى الآن .

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