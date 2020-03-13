شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقرر وقف تنقل المواطنين بين المحافظات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقررت الخلية في بيان صحفي اليوم إيقاف دخول الأشخاص غيرالعراقيين الوافدين من قطر وألمانيا إلى العراق.
وكانت خلية الأزمة قد أعلنت في آخر بياناتها الصحفية عن وجود 68 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق, فضلا عن 8 حالات وفاة ,فيما سجلت 15 حالة شفاء تام حتى الآن .
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