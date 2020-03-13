شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تلغي كل ارتباطاتها بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان "في إجراء وقائي منطقي ولأسباب عملية في ظل الظروف الراهنة، يتم إجراء تغييرات في الالتزامات اليومية للملكة في الأسابيع القادمة".
وقال القصر "بالتشاور مع الأسرة الطبية والحكومة، سيتم تغيير موعد زيارة صاحبة الجلالة القادمة لتشيشاير وكامدن.. ستستمر الاجتماعات كالمعتاد".
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