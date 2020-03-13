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وفاة 20 شخصا في موجة طقس سيئ بمصر

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الجمعة إن الظروف المناخية الاستثنائية والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد يومي الخميس والجمعة أدت إلى مقتل حوالي 20 شخصا على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي للصحفيين أن وزير الري أكد أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.

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