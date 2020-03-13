النقل: المنخفض الجوي اقل تأثيراً في البلاد من مصر والأردن

أكدت وزارة النقل، الجمعة، أن المنخفض الجوي الذي يضرب العراق حالياً اقل تأثيراً في البلاد من مصر والأردن.

وقال قسم التنبؤ الجوي في الوزارة ببيان أطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إن "تأثير المنخفض الجوي في البلاد اقل تأثيرًا من مصر والاردن، وامتدادات المنخفض سيؤثر ليصل الضغط مايتراوح بين 1004الى 1010 mbs يومي الجمعة والسبت مسبباً هطول امطار في أماكن متفرقة من البلاد وخصوصاً المناطق الغربية".

وأضاف أنه "من المتوقع ان تكون امطار يوم السبت خفيفة الى متوسطة الشدة ويوم الاحد تتوزع الامطار في اغلب مناطق البلاد وتكون متوسطة مع بعض الغزارة في المناطق الحدودية ( ديالى - والسليمانية - واسط - ميسان )"، مرجحاً "احتمالية تغيير إتجاه حركة المنخفض يوم الاحد ليتجه نحو تركيا مسبباً تساقط امطار فيها وتكون متوسطة الى غزيرة في بعض الاماكن منه".