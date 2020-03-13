نشر موقع الحشد الشعبي، الجمعة، صوراً لانتشال ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي والقوات الأمنية ليل أمس. وأدناه مجموعة من الصور:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي ينشر صوراً لانتشال ضحايا القصف الأمريكي أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.