مفوضية حقوق الانسان تعلن توصلها لاتفاق بشأن زيارة السجناء في سجن 'الحوت'

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استجابة للمناشدات المتكررة التي تم استقبالها من قبل مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ذي قار من ذوي النزلاء في سجن الناصرية المركزي ولاسيما بعد منع المواجهات كخطوات احترازية للحد من انتشار الوباء (كورونا ) ومن خلال التواصل المستمر مع إدارة السجن تم استحصال الموافقات الرسمية من إدارة السجن بإجراء المكالمات اليومية للنزلاء ابتداء من يوم غد السبت".وأضاف البياتي، أن "الوجبات المشمولة أولاً هم أصحاب المواجهات القريبة، وتباعاً ولأكثر من ألف نزيل يومياً بعد تأمين أكثر من جهاز ووجود سجل لتوقيع النزلاء يثبت إجراء المكالمة اولا والمتلقي للمكالمة ثانيا ونسبة قرابتة بالنزيل".

وأوضح، ان "المفوضية سعت لانجاح هذه المبادرات الإنسانية كجزء من واجبها لحماية الحقوق والحريات المنصوصة في المعاهدات الدولية والدستور العراقي".

وأشار البياتي، إلى أن "المفوضية رصدت تعفير العديد من البنايات السجنية والنزلاء والعمل مستمر والمفوضية مستمرة بالاطلاع ميدانياً على الإوضاع الصحية والإنسانية والقانونية للنزلاء والعاملين في هذه المؤسسة".

