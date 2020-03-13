مفوضية حقوق الانسان تعلن توصلها لاتفاق بشأن زيارة السجناء في سجن 'الحوت'

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، عن توصلها لاتفاق بشأن زيارة السجناء في سجن الناصرية المركزي "الحوت".
وأضاف البياتي، أن "الوجبات المشمولة أولاً هم أصحاب المواجهات القريبة، وتباعاً ولأكثر من ألف نزيل يومياً بعد تأمين أكثر من جهاز ووجود سجل لتوقيع النزلاء يثبت إجراء المكالمة اولا والمتلقي للمكالمة ثانيا ونسبة قرابتة بالنزيل".
وأوضح، ان "المفوضية سعت لانجاح هذه المبادرات الإنسانية كجزء من واجبها لحماية الحقوق والحريات المنصوصة في المعاهدات الدولية والدستور العراقي".
وأشار البياتي، إلى أن "المفوضية رصدت تعفير العديد من البنايات السجنية والنزلاء والعمل مستمر والمفوضية مستمرة بالاطلاع ميدانياً على الإوضاع الصحية والإنسانية والقانونية للنزلاء والعاملين في هذه المؤسسة".
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