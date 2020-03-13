الصحة العالمية: أكثر من 4 آلاف توفوا بكورونا وأوروبا أصبحت بؤرة للوباء

أكد المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن 4 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً الى أن أوروبا أصبحت "بؤرة" للوباء. وقال غيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: "إن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس"، مشدد على أن "على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى".

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