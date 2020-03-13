بعد لقائه ترامب.. اجتماع طارئ للبيت الأبيض إثر إصابة الرئيس البرازيلي بـ 'كورونا'

ووفقا للشبكة، أنه "تم استدعاء عدد من موظفي البيت الأبيض لعقد اجتماع عاجل مع الإدارة".

يشار إلى أن الرئيس البرازيلي التقى نظيره الأمريكي في فلوريدا في السابع من شهر آذار.

وفي وقت سابق، أصيب الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا، حيث امتثل للتحليل بعد إصابة السكرتير الصحفي فابيو واجنجارتن بالفيروس.



وكشفت بيانات وزارات الصحة في دول أمريكا الجنوبية، في وقت سابق، أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

