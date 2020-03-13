عاجل.. إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا بعد أيام من لقائه بترمب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام برازيلية محلية إن نتائج التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التى أجريت للرئيس البرازيلى جايير بولسونارو جاءت إيجابية ما يعني إصابته بالفيروس.

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وأعلن إدواردو، نجل الرئيس البرازيلي ، في وقت سابق عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن والده خضع لفحوصات للكشف عن فيروس كورونا، وهو بانتظار النتائج، لكن لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن.

وصرح بولسونارو (اليميني الشعبوي)، الأربعاء الماضى، بأن الإنذار الذي يدقه الإعلام حول الوباء العالمي أقرب إلى الفنتازيا (الخيال) من الإعلام.

يذكر أن نتائج الفحوص التي جرت لوزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، جاءت إيجابية بعد حضوره اجتماعا رسميا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس في فلوريدا، السبت الماضي. وتم وضع بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له قيد الملاحظة لدى عودتهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأنه ليس قلقا من التعرض لفيروس كورونا بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي أثبتت الفحوص إصابة مساعده الإعلامي بالفيروس.