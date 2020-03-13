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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورنا في تركيا إلى 5 حالات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى خمسة أشخاص.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي: سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يوما.
وأوضح أن الإصابات الثلاث الجديدة بكورونا لأشخاص من عائلة واحدة ومرتبطين بالإصابتين السابقتين.
وأكد أن موظفي الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعاقين ومن تتجاوز أعمارهم الستين في عطلة إدارية 12 يوما اعتبارا من الإثنين.
وتابع قوجة: قررنا حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة.
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