دولة عربية تعلن خلوها من فيروس كورونا.. وتعلق رحلات الطيران مع مصر

أعلنت السلطات الأردنية، الجمعة، خلو المملكة من فيروس كورونا المستجد المعروف أيضا بـ"كوفيد- 19"، بعد شفاء المصاب الوحيد المسجل في البلاد.

أعلن الأردن، الجمعة، تعليق رحلات الطيران مع مصر ابتداء من الاثنين القادم، وذلك بهدف الحد من فرص انتقال فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، قوله إنه تم الاتفاق بين الحكومتين الأردنية والمصرية على تعليق رحلات الطيران بين البلدين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وذكر أن هذه الخطوة "تأتي بعد التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدان للحد من فرص انتقال فيروس كورونا".

وأوضح أنه سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين خلال اليوم الجمعة وغدا السبت وبعد غد الأحد كالمعتاد، لكنها ستتوقف اعتبارا من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.

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وشهدت مصر حالتي وفاة جراء الفيروس، تعود الأولى إلى سائح ألماني كان يزور البلاد، فيما تعود الثانية إلى سيدة مصرية.

وكان هناك مصاب أردني بفيروس كورونا قالت السلطات هناك إنه تماثل إلى الشفاء وغادر المستشفى.

وكان الأردن سجل في 3 مارس الجاري أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن قدم من إيطاليا قبل أسبوعين.

وأخضعت السلطات الصحية الأردنية المصاب للعزل الصحي المتبع في مثل هذه الحالات.

ولمواجهة احتمال تفشي فيروس كورونا، اتخذت السلطات الأردنية سلسلة إجراءات شملت إغلاق المعابر مع دول مجاورة مثل ووقف الرحلات الجوية مع عدة