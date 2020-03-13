رئيس الوزراء: 20 حالة وفاة بسبب موجة الطقس السيئ.. ويؤكد: واجهنا حدث استثنائي

لليوم الثاني على التوالي، تشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

بدوره، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه رئيس الوزراء المحافظين بالمتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتا إلى وقوع 20 حالة وفاة بسبب الطقس السئ، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية وفقا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار. حسبما نشر موقع"اليوم السابع".

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة، ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.

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قال رئيس مجلس الوزراء، إن عدد الخسائر البشرية الناتجة عن حالة الطقس السيئ غير المسبوق التي شهدتها البلاد حتى الآن تُقدر بنحو 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي، خلال تفقده غرفة العمليات المركزية للحكومة منذ قليل، أنه يوجه الشكر لأجهزة الدولة المختلفة للتنسيق والتعاون البناء فيما بينهم، موضحًا أن تلك الحالة الجوية غير مسبوقة على مدار سنوات طويلة بمصر.

وأوضح أن الظرف الاستثنائي لم يحدث على منطقة معينة كما حدث من قبل، ولكن كان على عموم أنحاء الجمهورية تقريبا.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لأفراد الشرطة على تواجدهم في الشوارع ومجهوداتهم، وأجهزة القوات المسلحة لمساهمتها في مواجهة الآثار السلبية للطقس السيئ، مشيرا إلى أن حادث تصادم القطارين الذي حدث أمس كان بسبب حالة الطقس السيئ.

وعن تأثر بعض المناطق بانقطاعات الكهرباء ومشكلات بالشبكات، أوضح أن قرابة 10% من "أبراج الشبكات" سقطت بسبب الرياح الشديدة.

وفي نهاية الزيارة، وجه رئيس الوزراء المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات التي تعمل يوم السبت.