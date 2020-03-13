اجتماع طارىء للبيت الأبيض بعد إعلان إصابة الرئيس البرازيلي بكورونا والذي كان التقى ترامب

أفادت شبكة "​فوكس نيوز​" أن "​البيت الأبيض​ يعقد إجتماعا طارئا بعد إعلان إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ب​فيروس كورونا​ والذي كان التقى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

يذكر أن صحيفة "Odia" البرازيلية، أعلنت إصابة بولسونارو، بفيروس "كورونا" بعد خضوعه للتحاليل، في حين لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

وكانت وسائل إعلام برازيلية أعلنت أمس أن بولسورنارو، يخضع للملاحظة الطبية بهدف التأكد ما إذا كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد زبارته الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب.