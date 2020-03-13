السلطات العمانية تعتزم تعليق التأشيرات السياحية حتى نهاية الشهر الحالي

أعلنت ​السلطات العمانية​ أنها ستعلق التأشيرات السياحية اعتباراً من 15 الحالي ولغاية 30 يوماً، إضافةً إلى منعرسو ​السفن​ السياحية في مرافئها.

بالتوازي، أوقفت اللجنة العليا للتعامل مع الفيروس في سلطنة عٌمان، جميع الفعاليات الرياضية والأنشطة المدرسية غير الصفية، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار كورونا.

كما لفتت إلى أن حضور جلسات المحاكم سيقتصر على المعنيين بالقضايا فقط، كما سيجري منع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 19 حالة، بعد اكتشاف حالة جديدة أمس الخميس.