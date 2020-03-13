مسؤولة بالدفاع التركية: سحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة بإدلب غير وارد

أكّدت المديرة العامة لقسم العلاقات العامة والصحافة في ​وزارة الدفاع التركية​، العقيد نديدة أقطوب، أنّ "هجمات ​النظام السوري​ على منطقة إدلب أسفرت عن مأساة إنسانيّة كبيرة، حيث بلغ عدد المهجرين من ديارهم اعتبارًا من أيار 2019، أكثر من مليون شخص، وأنّ حوالي 280 ألف منهم نزحوا باتجاه منطقتي "​درع الفرات​" و"غصن الزيتون".

ولفتت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "​الجيش التركي​ يبذل أقصى طاقته في سبيل وقف نزيف الدماء في إدلب، وإحلال السلام في المنطقة، وعودة حوالي مليون نازح معظمهم من النساء والأطفال، إلى ديارهم بشكل طوعي"، مشدّدةً على أنّ "نقاط المراقبة التابعة ل​تركيا​ في إدلب تواصل مهامها، وأنّ سحب الأسلحة الثقيلة منها غير وارد".