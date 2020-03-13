ناشد رئيس "حزب الكتئاب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، المعنيّين من فرق التصليحات في "شركة كهرباء لبنان" و​وزارة الأشغال العامة والنقل​، "العمل على إعادة ​التيار الكهربائي​ المنقطع خاّصة في القرى الجبليّة جرّاء العاصفة الّتي ضربت لبنان أمس"، مركّزًا على أنّ "الناس محتمية في منازلها، أمّنوا لها مقوّمات البقاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجميل ناشد العمل على إعادة الكهرباء المنقطعة: الناس محتمية في منازلها أمنوا لها مقومات البقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.