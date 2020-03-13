البزري يدعو الـ UNHCR للتقيد بالتوصيات والمعايير التي أقرّتها الحكومة اللبنانية

دعا الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ المفوضية السامية لشؤون ​اللاجئين​ الـ (UNHCR) إلى التعامل بشكل أكثر مسؤولية مع واقع ​اللجوء السوري​ في ​لبنان​ من خلال تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والمساعدات الإنسانية للاجئين السوريين بعيدة عن التجمعات غير المبررة التي قد تؤدي إلى خطر إنتشار فيروس ​الكورونا​.

وأكّد البزري مسؤولية السلطات اللبنانية في التنسيق والإشراف مع الوكالات الدولية العاملة على الساحة اللبنانية للتأكّد من حسن عملها وقيامها بما يتناسب والتوصيات التي تطلقها ​وزارة الصحة العامة​ وهيئة الطوارئ الوطنية لمكافحة والحد من إنتشار فيروس الكورونا.