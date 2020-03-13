دعا الدكتور عبد الرحمن البزري المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الـ (UNHCR) إلى التعامل بشكل أكثر مسؤولية مع واقع اللجوء السوري في لبنان من خلال تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والمساعدات الإنسانية للاجئين السوريين بعيدة عن التجمعات غير المبررة التي قد تؤدي إلى خطر إنتشار فيروس الكورونا.
وأكّد البزري مسؤولية السلطات اللبنانية في التنسيق والإشراف مع الوكالات الدولية العاملة على الساحة اللبنانية للتأكّد من حسن عملها وقيامها بما يتناسب والتوصيات التي تطلقها وزارة الصحة العامة وهيئة الطوارئ الوطنية لمكافحة والحد من إنتشار فيروس الكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر البزري يدعو الـ UNHCR للتقيد بالتوصيات والمعايير التي أقرّتها الحكومة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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