معلوف: الكورونا بلبنان ليس "محلّي ومحطوط على كريمة" وعلينا أن نتضامن ونساعد بعدم انتشار الوباء

ركّز عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدي معلوف​، على أنّ "​الكورونا​ في لبنان مش "محلّي ومحطوط على كريمة". الكورونا في لبنان مثل في كلّ العالم، ينتشر بسرعة ويقتل".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "علينا التقيّد بالإرشادات والتعليمات بحذافيرها، لأنّ الموضوع ليس مزحةً. عند الأزمات الكبيرة، علينا كمواطنين أن نتضامن ونساعد بعدم انتشار الوباء، على أمل أن نقطع هذه المرحلة بسلامة".