مستشفى بيروت شكر نقابة مستوردي المعدات الطبية على هبتها العينية والمالية

شكرت إدارة ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، في بيان، "نقابة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية"، واثنت على "مبادرتها القيمة بتقديم هبة عينية ومالية للمستشفى خاصة بالخدمات التي يؤديها المستشفى لرصد والعناية بالمصابين ب​الكورونا​ إيمانا منها بالدور الوطني الذي يقوم به في مكافحة الوباء المنتشر".

وأوضحت أن "الهبة العينية، التي تقدر قيمتها بخميسن ألف ​دولار​ أميركي، تتألف من مستلزمات و​معدات طبية​ ومخبرية للعناية ب​الأمراض​ التنفسية، ومن مستلزمات ومعدات للوقاية خاصة بالعاملين ومستلزمات ومعدات للعناية بالمرضى ومن فحص الكورونا، بالإضافة إلى الهبة المالية بقيمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية مخصصة للعاملين في قسم الكورونا".

وشددت على أن "دعم ومساهمة النقابة والموردين أصحاب الشركات اللبنانية التي تورد معدات ومستلزمات طبية ومخبرية، للمستشفى بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها هذه الشركات في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية الخانقة وعدم القدرة على الاستيراد، وبالرغم من ​الدين​ القديم لهؤلاء الموردين على المستشفى والذي يبلغ ما يزيد عن الثلاثين مليار ليرة لبنانية، وتأخر المستشفى عن تسديد المستحقات الحالية لهؤلاء، لهو محل تقدير واحترام وتخص بالشكر الشركات المنتسبة للنقابة والتي شاركت بالمبادرة السباقة التي أطلقتها النقابة برئاسة سلمى سابا عاصي".

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