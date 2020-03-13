موسى دعا اللواء خير للكشف على الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العاصفة

دعا عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النيابية النائب ​ميشال موسى​ رئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​ والجهات المعنية في ​وزارة الزراعة​ الى المبادرة والاسراع للكشف على الاضرار التي لحقت ب​القطاع الزراعي​ في منطقة ساحل ​الزهراني​ وشرق صيدا وسواها من مناطق ​الجنوب​ جراء العاصفة التي ضربت ​لبنان​ امس واصفا ما لحق بالقطاع الزراعي من اضرار بالكارثة. إضغط للمزيد

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