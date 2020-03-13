قطع أوتوستراد جونية قرب مفرق جسر الابوتر- المسلك الغربي تمهيدا لرفع لوحة إعلانية

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"قطع ​أوتوستراد جونية​ قرب مفرق جسر الابوتر - المسلك الغربي من قِبل البلدية، تمهيدًا لرفع لوحة إعلانيّة وتحويل السير إلى طريق فرعيّة".

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