قرار لوزير الداخلية لمسح الاضرار الزراعية جراء العاصفة

اصدر وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ قرارا الى المحافظين طلب فيه "التعميم على القائمقامين الايعاز لمن يلزم لاجراء مسح على الاضرار الزراعية الناتجة عن العاصفة الاخيرة امس، على ان يصار الى ايداع ​وزارة الداخلية والبلديات​ كافة ​تقارير​ المسح دفعة واحدة على صعيد المحافظة ككل، ليتم احالتها الى ​الهيئة العليا للاغاثة​".



كذلك عمم فهمي على محافظات ​لبنان​ واتحادات البلديات والبلديات و​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ و​المديرية العامة للأمن العام​ نسخة عن كتاب وزير السياحة المتضمن المقررات التالية: "يطلب من كافة اصحاب ومستثمري ​المطاعم​ والسناك بار وصالات ​الشاي​ والمقاهي على انواعها، التي تستقبل الزبائن، وتستهلك الاطعمة والمشروبات بداخلها بالاضافة الى الملاهي والنوادي الليلية والمراقص والحانات (pubs) العاملة على الاراضي اللبنانية، وكل ما تم ​الاعلان​ عن اقفاله سابقا، الالتزام بالاغلاق التام.

كذلك تقفل المرافق السياحية، والاثرية، والمغاور، و​مراكز التزلج​، والمسابح على الاراضي اللبنانية كافة وتلغى جميع الحفلات والمناسبات والمؤتمرات والاجتماعات على انواعها في ​المؤسسات السياحية​ وذلك للحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره ولغاية 18/3/2020 ضمنا.

ملاحظة: تبقى المطاعم داخل ​الفنادق​ للنزلاء فقط، وتفتح محلات بيع الباتيسري من دون وجود صالات للجلوس. وتكلف اجهزة الرقابة في ​وزارة السياحة​ و​الشرطة السياحية​ بتنفيذ مضمون هذا التعميم".

