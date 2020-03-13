مستشفى دار الشفاء بطرابلس ادعى على مطلق النار على أحد عناصر الأمن فيه

لفت مستشفى دار الشفاء في ​أبي سمراء​ ب​طرابلس​، إلى أنّ "أحد المواطنين أقدم على ​إطلاق النار​ من مسدّسه الحربي باتجاه أحد عناصر الأمن في المستشفى دون أن يصيبه، وذلك على خلفيّة منعه من زيارة مريض خارج الوقت المخصّص لذلك".

وأوضح في بيان، أنّ "على اثر ذلك، حضرت ​القوى الأمنية​، وادّعى المستشفى على مطلق النار نظرًا لما يمثّله هذا الاعتداء تجاه صرح طبّي يضمّ عشرات المرضى والعاملين من خطورة"، مشدّدًا على أنّه "يهم إدارة المستشفى أن توضح للرأي العام أنّها اتّخذت العديد من الإجراءات الإحترازيّة الخاصّة بالوقاية من فيروس "كورونا"، ومنها تخفيف أوقات الزيارة وعدد الزوار لكلّ مريض، وبالتالي لا يمكنها أن تتهاون بتاتًا في تطبيق هذه الإجراءات، وذلك حرصًا على صحّة المرضى وذويهم والعاملين في المستشفى بشكل خاص وصحّة المجتمع المحلّي بشكل عام".