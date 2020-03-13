مرتضى جال على مصالح الزراعة في محافظتي البقاع و بعلبك الهرمل

قام وزير الزراعة عباس مرتضى بجولة مفاجئة على مصلحة الزراعة في البقاع وفي بعلبك الهرمل للإطلاع عن كثب على مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وحسن سير العمل من خلال إنجاز معاملات المواطنين واتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وانتقالها للموظفين والمواطنين داخل المصالح.
كما اتخذ مرتضى تدابير بحق المقصرين في مراكز عملهم خلال الدوام الرسمي، وشدد على كافة رؤساء المصالح والموظفين، التحلي بحس المسؤولية والقيام بواجباتهم وحسن التعامل مع المواطنين ومساعدتهم لتذليل كافة العقبات التي تواجههم وسرعة إنجاز معاملاتهم ومراجعاتهم دون تأخير او مماطلة.
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