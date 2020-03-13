البرتغال تعلن حال الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







لشبونة: أعلنت الحكومة البرتغالية الجمعة حال الطوارئ التي تشمل تعبئة الدفاع المدني وقوات الأمن وتطبيق حزمة اجراءات استثنائية بهدف السيطرة على فيروس كوفيد-19.

قال وزير الداخلية إدواردو كابريتا "تسري حال الطوارئ فورا وتستمر حتى 9 ابريل، لكن يمكن تمديدها". وأعلنت حال الطوارئ سابقا في البرتغال خصوصا لمكافحة حرائق الغابات أو تجنب نقص الوقود خلال اضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات.

أضاف كابريتا خلال مؤتمر صحافي "تعمل قوات الأمن على تطبيق حال الطوارئ خصوصا في ما يخص اجراءات تقييد الأنشطة". وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت الحكومة البرتغالية مساء الخميس نحو ثلاثين اجراءا استثنائيا بينها اغلاق المدارس والحضانات والجامعات اعتبارا من الاثنين.

Advertisements

منعت السلطات أيضا التجمعات التي تشمل أكثر من ألف شخص في أماكن مغلقة، أو أكثر من 5 آلاف شخص في الهواء الطلق. يضاف إلى ذلك غلق الملاهي الليلية، منع نزول ركاب السفن السياحية في الموانئ البرتغالية وتعليق الزيارات لدور المسنين.

وعلى أصحاب الحانات والمطاعم خفض قدرة استيعاب محلاتهم بالثلث، وينطبق الأمر على المراكز التجارية. من جهتها، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية الجمعة تعليق قداس الأحد "حتى تجاوز حال الطوارئ الحالية". ووفق حصيلة رسمية الجمعة، سجلت البرتغال 112 اصابة بفيروس كوفيد-19، بدون وفيات.



مواضيع قد تهمك :