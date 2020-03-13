باكستان تعلن إغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان بسبب كورونا

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اسلام اباد: اعلنت وزارة الداخلية الباكستانية الجمعة عن اغلاق حدود البلاد مع ايران وافغانستان في اطار المساعي للحد من انتشار فيروس كورونا. وذكرت الوزارة ان اغلاق الحدود المليئة بالثغرات، سيبدأ في 16 مارس "لفترة أولية من اسبوعين.. لمنع انتشار كوفيد-19، لمصلحة جميع الدول الشقيقة الثلاث".

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