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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيتحدث عن وباء كوفيد-19 العالمي في مؤتمر صحافي بعد ظهر الجمعة. وكتب على تويتر: "سأشارك في مؤتمر صحافي اليوم الساعة 3 مساء (7:00 مساء بتوقيت غرينتش) في البيت الأبيض. الموضوع: فيروس كورونا!".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً الساعة 19:00 ت غ حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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