دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية باستثناء بريطانيا... ترامب يفرض حظرًا على السفر من وإلى أوروبا 30 يومًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنَّ الولايات المتحدة ستفرض حظرًا للسفر من وإلى جميع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، لمدة شهر. حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

جاء ذلك خلال كلمةٍ ألقاها الرئيس الأمريكي، في البيت الأبيض بشأن مستجدات فيروس كورونا، أكّد فيها انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة جراء الإجراءات التي تمَّ اتخاذها، مُشيرًا إلى أنهم خصّصوا أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة كورونا.