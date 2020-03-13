عروض لرونالدينهو في السجن للمشاركة في دوري جائزته خنزير وزنه 16 كلغ

دخل السجناء في أحد سجون البراغواي، اليوم الجمعة، في صراع من أجل الاستفادة من خدمات النجم البرازيلي رونالدينهو للمشاركة في دوري لكرة القدم، بعدما تم إيداعه السجن بسبب تهمة ولوج البلاد بجواز سفر مزور.

وتقاطرت العروض على رونالدينهو من طرف فرق السجناء المشاركة في دوري “كوادريلاتيرو”، وفق ما كشفته “ABC TV Paraguay”.

وشدد المصدر ذاته على كون فرق فيا ريال، بيرا غواسو، هالكونيس، شاكاريتا، سبورت اسبادا، سبورت بيتوفو، ونيغروكومبييرو خطبت ود النجم السابق لبرشلونة الاسباني من أجل تعزيز صفوفها في دوري السجناء.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة المنظمة وضعت شرطا في حالة قبول رونالدينهو المشاركة في الدوري، ويتمثل في عدم السماح له بتسجيل الأهداف، وأن دوره سيقتصر على التمرير لأحد زملائه في الفريق.

وأكد ذات المصدر أن الفريق الفائز بدوري السجناء سيفوز بخنزير وزنه 16 كيلوغراما سيتم توزيعه على أعضاء الفريق المتوج باللقب.