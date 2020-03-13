سريع وادي زم “يبحث” عن الانتصار الأول في سنة 2020 أمام الزمامرة

تنطلق، اليوم الجمعة، الجولة 21 من البطولة الاحترافية، بمباراة سريع وادي زم، ونهضة الزمامرة، في الساعة السابعة بالملعب البلدي في وادي زم.

ويبحث فريق سريع واد زم عن الانتصار الأول له، خلال عام 2020، بعدما حقق 6 تعادلات، و3 هزائم كان آخرها أمام رجاء بني ملال، الاثنين الماضي، بهدف لصفر.

من جهته، يبحث فريق الزمامرة عن الانتصار الثاني على التوالي خارج الديار، بعدما عاد بـ3 نقاط من مدينة آسفي ليحتل بذلك المركز 10 في ترتيب البطولة.

يذكر أنَّ سريع وادي زم يحتل المرتبة الـ13 في ترتيب فرق الدوري المغربي بـ20 نقطة.