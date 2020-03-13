إغلاق الحانات والملاهي الليلية بسبتة المحتلة خوفا من “كورونا”

قررت حكومة مدينة سبتة السليبة إغلاق جميع الحانات والملاهي الليلية نهاية الأسبوع الجاري، لمنع تجمع الأشخاص والحلول دون استمرار انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية، بينها صحيفة “ماركا”، أن القرار جاء بعد عودة مائة طالب من مدريد وبعض المناطق الإسبانية التي تعرف انتشار الفيروس، وذلك بعد توقيف الدراسة محاولة للحد من تفشي “كورونا”.

وارتباطا بالموضوع، أصبحت اسبانيا ثاني بلد أوربي في لائحة ترتيب الدول الأكثر تسجيلا لحالات فيروس “كورونا” بالقارة العجوز بعد ايطاليا، متجاوزة كلا من فرنسا وألمانيا عقب بلوغ عدد المصابين 4 آلاف شخص، في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات 90 شخصا.