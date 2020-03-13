سفارة فرنسا في المغرب تحدث خلية أزمة بسبب تعليق الرحلات

بالإضافة إلى أربعة دول أخرى، قرر المغرب اليوم الجمعة، تعليق الرحلات مع فرنسا، بعدما سجل أربع إصابات بفيروس كورونا لمواطنين قادمين منها. وأعلنت المملكة المغربية، اليوم الجمعة، أنها قررت تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر.

وفي ذات السياق، استبقت عدد من شركات الطيران القرارات الرسمية، وتوصل عدد من المسافرين الذين كان من المفترض أن يصلوا للمغرب في رحلات خلال هذا الأسبوع، برسائل من شركات طيران تخبرهم بإلغاء رحلاتهم الجوية، وتخيرهم بين التعويض المادي أو اختيار مواعيد أخرى للسفر خلال الأشهر المقبلة.

وقرر المغرب رسميا، مساء أمس الخميس، إغلاق المجال الجوي، والنقل البحري للمسافرين أمام كل الرحلات القادمة من إسبانيا، وإليها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، كما سبق له أن علق السفر إلى كل من الصين وإيطاليا وطوريا الجنوبية.

وخلال اليومين الماضيين، سجلت فرنسا ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الخميس خطابا تلفزيا، أعلن فيه عن إقفال دور الحضانة والمدارس والجامعات، ودعا فيه لتسهيل عمل موظفي الشركات من البيوت.