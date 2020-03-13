عاجل..المغرب يفتح استئنائيا معبري سبتة ومليلية المحتلتين لعودة السياح الإسبان لبلادهم

بعد إغلاقها صباح اليوم الجمعة، تستعد السلطات المغربية، لإعادة فتح معبري المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية استثنائيا مساء اليوم الجمعة.

وقالت السفارة الإسبانية في الراط، اليوم الجمعة، إن السلطات المغربية تستعد لإعادة فتح المعبرين مساء اليوم الجمعة أمام السياح الإسبان الراغبين في العودة إلى بلادهم.

ورغم تعليق المغرب لرحلاته البحرية مع إسبانيا، لا زالت مدينة سبتة المحتلة تحافظ على رحلاتها البحرية مع إسبانيا عبر ميناء الجزيرة الخضراء.

وقرر المغرب رسميا، مساء أمس الخميس، إغلاق المجال الجوي، والنقل البحري للمسافرين أمام كل الرحلات القادمة من إسبانيا، وإليها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وقال بلاغ رسمي، إن المملكة المغربية قررت بتشاور مع السلطات الإسبانية تعليق الرحلات الجوية، والنقل البحري للمسافرين من وإلى إسبانيا، حتى أشعار آخر.

وأوضح البلاغ نفسه أن “الملك وجلالة الملك فيليبي السادس أجريا مشاورات بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين رئيسي الحكومتين، ووزراء الداخلية، والشؤون الخارجية في البلدين”.

وأضاف أن المغرب وإسبانيا البلدين الجارين والشريكين، يعملان معاً بتنسيق تام من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2968 وفق الحصيلة الرسمية الأخيرة الصادرة الخميس، في حين تضاعف عدد الوفيات ليسجل 84 وفاة، مقابل 48 في اليوم السابق.